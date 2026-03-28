Норвегия продлит медицинскую эвакуацию украинцев в страны Европы до конца 2027

Норвежское правительство по просьбе ЕС решило продлить действие предложения о транспортировке пациентов из Украины для лечения в больницах Норвегии и по всей Европе до конца 2027 года.

Об этом в правительстве Норвегии сообщили 27 марта, пишет "Европейская правда".

Медицинская эвакуация украинских пациентов – это совместная работа, в которой участвуют несколько норвежских министерств, региональные органы здравоохранения, Норвежское управление здравоохранения, Вооруженные силы, авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) и Норвежское управление гражданской защиты (DSB).

С августа 2022 года Норвегия является единственной страной, которая предлагает регулярные еженедельные рейсы в европейские страны для эвакуации украинских пациентов.

С помощью почти 200 рейсов из Украины было эвакуировано в общей сложности 2 850 пациентов. Из них 512 получили лечение в норвежских больницах.

"Бои на передовой в Украине сейчас такие же кровопролитные, как и четыре года назад, когда Россия начала полномасштабную войну. Усилия Норвегии по эвакуации раненых являются краеугольным камнем европейской медицинской эвакуационной поддержки Украины", – прокомментировал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Норвегия принимает пациентов, эвакуированных по медицинским показаниям, после конкретной оценки лечебных возможностей норвежских больниц и индивидуальных потребностей пациента.

Сначала пациентов вывозят из Украины украинские власти в медицинский центр в Польше или непосредственно в самолет. Оттуда их эвакуируют дальше – преимущественно самолетами SAS, на использование которых Вооруженные силы Норвегии имеют соглашение на случай чрезвычайных ситуаций – в больницы по всей Европе.

Поддержка Норвегией медицинской эвакуации из Украины упомянута в соглашении о безопасности, подписанном премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и президентом Владимиром Зеленским в мае 2024 года.

Предыдущее действие соглашения Норвегии с ЕС о медицинской эвакуации украинцевдолжно было завершиться 31 марта.

Во многих странах есть свободные места в больницах, но нет средств для транспортировки пациентов. Сотрудничество Норвегии с ЕС помогает обеспечить более скоординированное и рациональное использование койко-мест в больницах Европы