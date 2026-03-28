ЗМІ: Трамп хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на Американську або навіть назвати її на свою честь, якщо Штати встановлять контроль над цим водним шляхом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню The New York Post від джерел.

Хоча Трамп заявив, що Іран фактично знищений і хоче укласти угоду, він прагне довести справу на Близькому Сході до кінця. Зокрема, забезпечити, щоб Іран більше не міг зупиняти судноплавство та претендувати на владу над Ормузькою протокою.

"Ми повернемо собі протоку. Це гарантовано, і вони ніколи не зможуть шантажувати нас щодо цієї протоки", – сказав один із високопосадовців адміністрації Трампа.

"Він (президент США. – Ред.) справді вважає, що якщо ми будемо її охороняти, якщо ми будемо про неї дбати, якщо ми будемо її контролювати, якщо ми будемо забезпечувати вільний та безпечний прохід через неї, то чому ми маємо називати його так (Ормузька протока)? Чому б нам не назвати її, знаєте, Американською протокою", – додав неназваний посадовець.

У п’ятницю ввечері в Маямі на форумі саудівських інвесторів Трамп заявив, що, можливо, вирішить назвати протоку своїм ім’ям, а не на честь Америки.

"Вони мають відкрити протоку Трампа – я маю на увазі Ормузьку (протоку)", – сказав Трамп.

"Вибачте, мені дуже шкода. Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: "Він випадково сказав (протока Трампа)". Ні, у мене не буває випадковостей, принаймні не надто часто", – додав президент США.

Назва протоки пов’язана із середньовічним Ормузьким королівством, та, за однією із теорій, означає "Місце фініків".

Ідея перейменування набрала обертів завдяки несподіваному фактору, після того, як у, ймовірно, фейковому дописі в Truth Social, нібито написаному президентом США, з’явилася карта протоки з новою назвою.

