СМИ: Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в "Американский" или даже назвать его в свою честь, если США установят контроль над этим водным путем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию The New York Post из источников.

Хотя Трамп заявил, что Иран фактически уничтожен и хочет заключить соглашение, он стремится довести дело на Ближнем Востоке до конца. В частности, обеспечить, чтобы Иран больше не мог останавливать судоходство и претендовать на власть над Ормузским проливом.

"Мы вернем себе пролив. Это гарантировано, и они никогда не смогут шантажировать нас по поводу этого пролива", – сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

"Он (президент США. – Ред.) действительно считает, что если мы будем его охранять, если мы будем о нем заботиться, если мы будем его контролировать, если мы будем обеспечивать свободный и безопасный проход через него, то почему мы должны называть его так (Ормузский пролив)? Почему бы нам не назвать его, знаете, Американским проливом", – добавил неназванный чиновник.

В пятницу вечером в Майами на форуме саудовских инвесторов Трамп заявил, что, возможно, решит назвать пролив своим именем, а не в честь Америки.

"Они должны открыть пролив Трампа – я имею в виду Ормузский (пролив)", – сказал Трамп.

"Извините, мне очень жаль. Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: "Он случайно сказал (пролив Трампа)". Нет, у меня не бывает случайностей, по крайней мере, не слишком часто", – добавил президент США.

Название пролива связано со средневековым Ормузским королевством и, согласно одной из теорий, означает "Место фиников".

Идея переименования набрала обороты благодаря неожиданному фактору, после того как в, вероятно, фейковом посте в Truth Social, якобы написанном президентом США, появилась карта пролива с новым названием.

Напомним, подпись Трампа появится на долларах, нарушая 165-летнюю традицию.

В марте в США одобрили выпуск золотой памятной монеты с изображением Трампа.