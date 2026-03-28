Мер угорського міста йде з партії влади і закликає голосувати за "Тису"

Мер угорського міста Батоньтереньє Іштван Орос заявив про вихід з Християнсько-демократичної народної партії (KDNP), що входить в урядову коаліцію, та закликав підтримати на парламентських виборах кандидата від опозиційної партії "Тиса".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Index.

У своїх соцмережах він повідомив, що 27 березня подав заяву про вихід із партії. Як він зазначив у короткому дописі, за цим рішенням стоїть ціла історія, і він пообіцяв, що незабаром оприлюднить її.

У повідомленні, адресованому голові KDNP Жолту Шем'єну, він написав: "Шановний пане голово, прошу прийняти до відома, що від сьогодні я виходжу з лав KDNP, будь ласка, скасуйте моє членство".

Іштван Орос здобув загальнонаціональну популярність тим, що закликав корейський завод з переробки акумуляторів SungEel, розташований неподалік від його населеного пункту, "забиратися в смердючу дупу", а також розкритикував партію Віктора Орбана "Фідес" за те, що, на його думку, партійний союз сьогодні вже далекий від правих поглядів.

Також він заявив, що на виборах до парламенту не готовий підтримати кандидата від "Фідес", а замість цього проголосує за кандидата від опозиційної партії "Тиса" та закликав наслідувати його крок.

За його словами, спочатку він збирався віддати свій голос за незалежного кандидата, але після того, як той зняв свою кандидатуру, він вирішив проголосувати за представника "Тиси".

Нагадаємо, 27 березня Віктор Орбан на передвиборчому мітингу зіткнувся з незвично великою кількістю контрдемонстрантів та був змушений зірватися на крик.

