Країни Балтії виступили зі спільною заявою після падіння українських дронів на їх території

Латвія, Естонія та Литва заявили, що нещодавні інциденти із падінням українських дронів на їхній території свідчать про важливість подальшого зміцнення багаторівневої протиповітряної оборони східного флангу НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони трьох держав, опублікованій Міністерством оборони Латвії, пише "Європейська правда".

Міністри розповіли, що їхні країни вживають рішучих заходів, надаючи пріоритет розвитку своєї протиповітряної оборони.

"Однак нещодавні інциденти, спричинені загарбницькою війною Росії проти України, свідчать про важливість подальшого зміцнення багаторівневої протиповітряної оборони", – йдеться у заяві.

Цього тижня, відзначили міністри, кілька іноземних безпілотних літальних апаратів перетнули повітряний простір НАТО і впали на територію балтійських держав.

Поки триває розслідування з метою з’ясування всіх відповідних деталей та обставин, три країни залишаються непохитними у своїй підтримці оборонних операцій України проти Росії та законного права України на самооборону, сказано у заяві.

Міністри наголосили, що зусилля НАТО щодо зміцнення протиповітряної оборони, включаючи протидію безпілотним літальним апаратам, необхідно прискорити.

"Союзники повинні терміново посилити потенціал, необхідний для ефективного виявлення та перехоплення. Поточна присутність літаків та систем протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії має бути збережена та ще більше посилена для протидії всім повітряним загрозам, включаючи безпілотні літальні апарати", – переконані три держави Балтії.

Вони також наголосили на необхідності суттєвого збільшення та цільового спрямування оборонного фінансування ЄС у довгостроковій перспективі, зокрема для зміцнення його східного кордону за допомогою таких ініціатив, як Eastern Flank Watch та "Європейська ініціатива з протидії безпілотним літальним апаратам".

Нагадаємо, під час серії останніх атак України по російських портах довкола Петербурга кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.

23 березня до Литви залетів безпілотник з території Білорусі та вибухнув за понад 20 км від кордону. Прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник.