Страны Балтии выступили с совместным заявлением после падения украинских дронов на их территории

Латвия, Эстония и Литва заявили, что недавние инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности дальнейшего укрепления многоуровневой противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны трех государств, опубликованном Министерством обороны Латвии, пишет "Европейская правда".

Министры сообщили, что их страны принимают решительные меры, уделяя приоритетное внимание развитию своей противовоздушной обороны.

"Однако недавние инциденты, вызванные агрессивной войной России против Украины, свидетельствуют о важности дальнейшего укрепления многоуровневой противовоздушной обороны", – говорится в заявлении.

На этой неделе, отметили министры, несколько иностранных беспилотных летательных аппаратов пересекли воздушное пространство НАТО и упали на территорию балтийских государств.

Пока продолжается расследование с целью выяснения всех соответствующих деталей и обстоятельств, три страны остаются непоколебимыми в своей поддержке оборонительных операций Украины против России и законного права Украины на самооборону, говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что усилия НАТО по укреплению противовоздушной обороны, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам, необходимо ускорить.

"Союзники должны срочно усилить потенциал, необходимый для эффективного обнаружения и перехвата. Текущее присутствие самолетов и систем противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии должно быть сохранено и еще больше усилено для противодействия всем воздушным угрозам, включая беспилотные летательные аппараты", – убеждены три государства Балтии.

Они также подчеркнули необходимость существенного увеличения и целевого направления оборонного финансирования ЕС в долгосрочной перспективе, в частности для укрепления его восточной границы с помощью таких инициатив, как Eastern Flank Watch и "Европейская инициатива по противодействию беспилотным летательным аппаратам".

Напомним, во время серии последних атак Украины по российским портам вокруг Петербурга несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии.

23 марта в Литву залетел беспилотник с территории Беларуси и взорвался более чем в 20 км от границы. Премьер-министр Литвы подтвердила, что речь идет именно о украинском беспилотнике.