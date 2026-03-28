Зеленский: США пока не перенаправляли оружие для Украины на Ближний Восток

Перенаправления оружия США, предназначенного для Украины, на Ближний Восток не происходило, однако дальнейшие действия зависят от многих факторов, в частности, от продолжительности войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент Владимир Зеленский сказал во время видеоконференции с журналистами в субботу, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что пока перенаправления поставок не было, но дальнейшую ситуацию предсказать сложно.

"Что касается перенаправления оружия, ничего подобного не происходило. Я не могу вам сказать, как будет дальше. Я думаю, что это зависит от многих факторов – продолжительность войны, я думаю, будет решающим фактором в этом вопросе", – ответил глава государства.

Он выразил надежду, что соответствующих шагов не будет, хотя и отметил, что есть понимание относительно объемов оружия, использованного США на Ближнем Востоке.

"Мы видим, что США применяли, понимаем, какой объем оружия они применяли", – сказал Зеленский во время видеосвязи.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 28 марта, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.

Этот вопрос возник после сообщения Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на войну с Ираном.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал сообщения СМИ о возможности перенаправления на Ближний Восток американского вооружения, предназначенного для Украины: он ответил, что США постоянно занимаются перенаправлением вооружения из разных частей мира.