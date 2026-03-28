Зеленский ответил на обвинения Рубио во лжи: "Я показал лишь верхушку айсберга"

Новости — Суббота, 28 марта 2026, 17:35 — Кристина Бондарева

Президент Владимир Зеленский настаивает, что в ходе переговорного процесса США давали понять о готовности предоставить свои гарантии безопасности после того, как ВСУ выйдут из Донбасса.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время видеоконференции с журналистами в субботу, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Накануне госсекретарь США Марко Рубио 27 марта назвал ложью слова Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить Украине гарантии безопасности только при условии ее выхода из Донецкой и Луганской областей.

"Большую часть айсберга не видно, но поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно", – прокомментировал слова госсекретаря США президент Украины в субботу.

"Все сигналы, которые поступали на протяжении всего переговорного процесса, говорят о том… что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут из Донбасса", – добавил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина хочет подписать гарантии безопасности до окончания войны, а также пакет по восстановлению. Эти гарантии будут действовать после голосования Конгресса, а Конгресс будет голосовать уже после окончания войны.

"Но, тем не менее, нам сказали, что вопрос не в том, когда это вступает в силу, а вопрос в том, когда эти гарантии нам даются. Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем из Донбасса. И это условие на сегодняшний день окончания войны", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что риски того, что Россия снова начнет агрессию, достаточно высоки, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности.

В то же время глава государства опроверг информацию о том, что якобы США давят на Украину.

"Просто, может, это воспринялось так, что американцы якобы давят, чтобы мы уходили, и только тогда дадут гарантию. Но я не говорю, что они на нас давят. И никогда этого не говорил. Ни публично, ни иначе", – подчеркнул он.

27 марта в интервью Reuters Зеленский заявлял, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности толькопри условии вывода Сил обороны Украины за административные границы Донецкой и Луганской областей.

В январе издание Financial Times сообщало, что гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от предварительного согласия Киева на вывод своих войск из неоккупированной части Донбасса.

