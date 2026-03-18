WP: США дали термінове завдання своїм посольствам у світі через війну в Ірані

Державний департамент Сполучених Штатів доручив усім дипломатичним представництвам США по всьому світу негайно провести оцінку стану безпеки, посилаючись на поточну ситуацію на Близькому Сході.

Про це йдеться у повідомленні посольствам, з яким ознайомилось видання The Washington Post, пише "Європейська правда".

У документі сказано, що "усі представництва по всьому світу" повинні скликати комітети з надзвичайних ситуацій, покликані виявляти загрози та планувати заходи на випадок їх виникнення.

Також посольства доручили переглянути свою систему безпеки.

Документ підписав держсекретар Марко Рубіо, в ньому зазначено, що наказ надійшов від заступника держсекретаря з питань управління Джейсона Еванса.

Напередодні біля посольства США в Іраку, яке вже зазнавало ударів, знову перехопили ракету чи дрон.

Також повідомляли про влучання ракети у вертолітний майданчик на території посольства США в Багдаді.

Також в ніч проти неділі 8 березня стався вибух під дверима посольства США в Осло.

Раніше США закрили посольства в Саудівській Аравії та Кувейті, які зазнали атак іранських БпЛА.