СМИ: полиция Парижа в последний момент предотвратила взрыв возле американского банка

Французская полиция предотвратила взрыв возле американского банка в Париже ранним утром в субботу, задержав человека, который собирался привести в действие самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Чиновники и источники, близкие к делу, рассказали, что инцидент произошел около 3:30 утра перед зданием Bank of America в престижном 8-м округе недалеко от Елисейских полей. Полицейские задержали подозреваемого сразу после того, как он принес устройство, изготовленное из пяти литров жидкости, вероятно горючего, и системы воспламенения.

После задержания он заявил, что является несовершеннолетним и гражданином Сенегала, хотя его личность еще проверяют.

Вместе с ним был еще один мужчина, который сбежал, когда прибыли правоохранители.

По предварительной оценке, в воспламеняющем компоненте содержалось 650 граммов взрывчатого вещества; все устройство передали в криминалистическую лабораторию полиции Парижа для анализа.

Антитеррористическая прокуратура Франции сразу взяла дело под контроль и подтвердила, что задержанный находится под стражей. Расследование касается попытки нанести вред с помощью огня или других опасных средств в связи с террористической деятельностью и участия в террористическом заговоре.

К расследованию привлечены судебная полиция Парижа и служба внутренней безопасности Франции.

По словам источника, подозреваемый утверждал, что его завербовали через приложение для обмена сообщениями, пообещав 600 евро за выполнение задания. Во время задержания он собирался поджечь устройство зажигалкой. Другой источник сообщил, что его сообщник отошел в сторону, вероятно, чтобы зафиксировать преступление на мобильный телефон.

Представитель банка заявил, что учреждению известно о ситуации и оно контактирует с французскими властями.

После начала войны на Ближнем Востоке европейские страны находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможных нападений на иранских оппозиционеров, еврейские места отправления культа и объекты, связанные с Соединенными Штатами и Израилем.

В середине марта Государственный департамент Соединенных Штатов поручил всем дипломатическим представительствам США по всему миру немедленно провести оценку состояния безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

В ночь на воскресенье 8 марта произошел взрыв у дверей посольства США в Осло.