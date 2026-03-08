Перед посольством США у столиці Норвегії стався вибух

Поблизу будівлі посольства США в Осло серед ночі стався вибух, що призвів до "незначних поранень" і матеріальної шкоди.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У поліції Осло повідомили, що отримали кілька дзвінків про вибухи близько 1 години ночі 8 березня. Прибувши на місце, патрулі підтвердили, що вибух стався при вході до американського посольства.

"Внаслідок вибуху є незначні поранення. Ми наразі не будемо надавати коментарів щодо поранень, того, що вибухнуло і так далі", – сказав керівник команди реагування, пояснивши, що розслідування лише починається.

Правоохоронці почали пошуки ймовірних винуватців вибуху, залучивши у тому числі безпілотник та гелікоптер.

У зоні довкола посольства провели перевірки на наявність інших небезпечних предметів, проте нічого не знайшли.

Міністерка юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Гансен зазначила, що це "неприйнятний інцидент, і його сприймають вкрай серйозно".

Вибух стався на тлі триваючої операції США та Ізраїлю проти Ірану, у неділю розпочинається восьмий її день.

Як відомо, США вдалось ліквідувати низку осіб з іранського керівництва, включно з верховним лідером Алі Хаменеї. Іранські удари у відповідь ракетами й БпЛА типу "Шахед" зачепили фактично увесь регіон та паралізували авіасполучення й логістику нафти з Перської затоки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено.

Президент Ірану сказав, що Трамп може "тільки мріяти" про їхню капітуляцію.