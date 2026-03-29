WP: Пентагон готується до кількатижневих наземних операцій в Ірані

Міністерство оборони США готується до можливого проведення кількох тижнів наземних операцій в Ірані, що можуть включати рейди спецпризначенців та піхоти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета The Washington Post.

За словами американських посадовців, будь-яка потенційна наземна операція в Ірані не буде повномасштабним вторгненням і натомість може включати рейди змішаних сил спеціальних операцій та звичайних піхотних військ.

Зазначається, що така місія може наразити американський персонал на низку загроз, включаючи іранські безпілотники та ракети, наземний вогонь та саморобні вибухівки. Досі невідомо, чи президент США Дональд Трамп схвалив плани Пентагону щодо проведення операцій.

Його адміністрація останніми днями вагалася між заявами про те, що війна згортається, та погрозами її посилення. Хоча президент сигналізував про бажання домовитися про припинення конфлікту, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт попередила, що якщо Тегеран не припинить свої ядерні амбіції та погрози на адресу Сполучених Штатів та їхніх союзників, Трамп "готовий розв’язати проти них пекло".

За словами посадовців, обговорення в адміністрації протягом останнього місяця стосувалися можливого захоплення острова Харг, ключового центру експорту іранської нафти в Перській затоці, а також рейдів в інші прибережні райони поблизу Ормузької протоки з метою пошуку та знищення зброї, яка може бути спрямована проти комерційних та військових суден.

Одне джерело сказало, що для досягнення цілей, що розглядаються, ймовірно, знадобляться "тижні, а не місяці", а інше розцінило можливі терміни у "кілька місяців".

Зазначимо, ЗМІ писали, що Пентагон розглядає можливість відправки до 10 тисяч додаткових військових на Близький Схід, щоб надати Трампу більше військових можливостей.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що адміністрація Трампа сигналізує союзникам, що не має безпосередніх планів щодо наземного вторгнення в Іран, навіть попри те, що розгортає тисячі військових на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, адміністрація США готувалася провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни 28-29 березня.