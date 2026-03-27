ЗМІ: у Трампа сигналізують про відсутність планів наземного вторгнення в Іран

Адміністрація американського президента Дональда Трампа сигналізує союзникам, що не має безпосередніх планів щодо наземного вторгнення в Іран, навіть попри те, що розгортає тисячі військових на Близькому Сході.

Про це повідомили Bloomberg обізнані співрозмовники, передає "Європейська правда".

Співрозмовники застерегли, що Трамп може змінити свою думку в будь-який момент або все ж таки розпочати атаку.

Вони зазначили, що війська можуть виконувати різноманітні функції, зокрема допомагати в евакуації американських громадян, а також "створювати відчуття стратегічної неоднозначності щодо намірів США".

Як відомо, впродовж останніх днів Пентагон розгорнув на Близькому Сході дві експедиційні групи морської піхоти: загалом близько 5 тисяч військовослужбовців.

Міністерство оборони також наказало розгорнути близько 2 тисяч солдатів із 82-ї повітряно-десантної дивізії армії.

Варто зауважити, що коли у Державного секретаря США Марко Рубіо запитали щодо можливості потенційного наземного вторгнення США в Іран, він ухилився від прямої відповіді.

"Ми можемо досягти всіх наших цілей за допомогою наших сухопутних військ. Але ми завжди будемо готові надати президенту максимальну свободу вибору та максимальну можливість пристосуватися до непередбачених обставин, якщо такі виникнуть", – сказав він.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Пентагон розглядає можливість відправки до 10 тисяч додаткових військових на Близький Схід, щоб надати Трампу більше військових можливостей.

Трамп раніше заявив, що призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів, до 6 квітня. Попередній крайній термін, встановлений Трампом, закінчувався в п'ятницю.

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.