WP: Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране

Министерство обороны США готовится к возможному проведению многонедельных наземных операций в Иране, которые могут включать рейды спецназа и пехоты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета The Washington Post.

По словам американских чиновников, любая потенциальная наземная операция в Иране не будет полномасштабным вторжением и вместо этого может включать рейды смешанных сил специальных операций и обычных пехотных войск.

Отмечается, что такая миссия может подвергнуть американский персонал ряду угроз, включая иранские беспилотники и ракеты, наземный огонь и самодельные взрывные устройства. Пока неизвестно, одобрил ли президент США Дональд Трамп планы Пентагона по проведению операций.

Его администрация в последние дни колебалась между заявлениями о том, что война сворачивается, и угрозами ее усиления. Хотя президент дал понять, что хочет договориться о прекращении конфликта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт предупредила, что если Тегеран не прекратит свои ядерные амбиции и угрозы в адрес Соединенных Штатов и их союзников, Трамп "готов развязать против них ад".

По словам чиновников, обсуждения в администрации в течение последнего месяца касались возможного захвата острова Харг, ключевого центра экспорта иранской нефти в Персидском заливе, а также рейдов в другие прибрежные районы вблизи Ормузского пролива с целью поиска и уничтожения оружия, которое может быть направлено против коммерческих и военных судов.

Один источник сказал, что для достижения рассматриваемых целей, вероятно, понадобятся "недели, а не месяцы", а другой оценил возможные сроки в "несколько месяцев".

Отметим, СМИ писали, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных военных на Ближний Восток, чтобы предоставить Трампу больше военных возможностей.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что администрация Трампа сигнализирует союзникам, что не имеет непосредственных планов по наземному вторжению в Иран, даже несмотря на то, что развертывает тысячи военных на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, администрация США готовилась провести раунд переговоров с Ираном относительно завершения войны 28-29 марта.