Повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з дронів, що впав на територію країни

Повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень, це український дрон Ан-196 "Лютий".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті фінських Повітряних сил.

Повідомляється, що військові відстежили цілі близько о 8:13 ранку неділі. Однак вони не застосували засоби протиповітряної оборони проти літальних апаратів, щоб уникнути побічних збитків.

Один з дронів ідентифікували як український безпілотник Ан-196 "Лютий". Він впав на південь від міста Коувола.

Поліція оточила район падіння БпЛА.

Деякі з об'єктів, помічених під час спостереження, були візуально ідентифіковані як зграї птахів. Згідно з поточними підтвердженими спостереженнями, ще один дрон впав на землю.

Повітряні сили, у співпраці з видами оборони та іншими органами влади, продовжуватимуть стежити за ситуацією та підтримувати належну готовність, додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії у неділю, 29 березня. У Міноборони повідомили, що два дрони впали поблизу міста Коувола, що знаходиться приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією.

Згодом прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими. Він зауважив, що Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.

Під час серії останніх ударів України по російських портах довкола Петербурга кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.