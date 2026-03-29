Военно-воздушные силы Финляндии идентифицировали один из дронов, упавших на территории страны

Военно-воздушные силы Финляндии идентифицировали один из объектов, нарушивших воздушное пространство страны в воскресенье днем: это украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте финских Воздушных сил.

Сообщается, что военные отследили цель около 8:13 утра в воскресенье. Однако они не применили средства противовоздушной обороны против летательных аппаратов, чтобы избежать побочных ущербов.

Один из дронов идентифицировали как украинский беспилотник Ан-196 "Лютый". Он упал к югу от города Коувола.

Полиция оцепила район падения БПЛА.

Некоторые из объектов, замеченных во время наблюдения, были визуально идентифицированы как стаи птиц. Согласно текущим подтвержденным наблюдениям, еще один дрон упал на землю.

Воздушные силы в сотрудничестве с видами обороны и другими органами власти будут продолжать следить за ситуацией и поддерживать надлежащую готовность, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что несколько беспилотников нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии в воскресенье, 29 марта. В Минобороны сообщили, что два дрона упали вблизи города Коувола, расположенного примерно в 50 километрах от границы с Россией.

Впоследствии премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими. Он отметил, что Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.

Во время серии последних ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга несколько беспилотников "заблудились" на территории стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии.