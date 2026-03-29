У Фінляндії скликають засідання комітету оборони через інциденти з дронами

Парламентський комітет з питань оборони Фінляндії збереться на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, для обговорення поточних питань оборони, зокрема щодо інцидентів з дронами, які впали на південному сході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив голова комітету Хейккі Аутто на платформі X.

Аутто повідомив, що парламентарі заслухають експертів щодо потрапляння дронів на територію Фінляндії.

Також видання Yle поівдомило, що фінська національна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування катастрофи безпілотників на південному сході.

Спочатку справу розслідують як випадок грубої недбалості, що спричинив суспільну небезпеку, але кримінальний кодекс може змінитися в міру просування розслідування, повідомили правоохоронці.

"Головна мета попереднього розслідування – визначити, звідки взялися літаючі пристрої та чому вони впали на територію Фінляндії. У розслідуванні цієї справи здійснюється тісна співпраця, зокрема, з фінською прикордонною службою та міжнародними партнерами", – заявив керівник Прикордонної поліції Фінляндії Робін Лардот.

Як повідомлялося, кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії у неділю, 29 березня. У Міноборони повідомили, що два дрони впали поблизу міста Коувола, що знаходиться приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією.

Згодом повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень. Ним виявився український дрон Ан-196 "Лютий".

Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими, оскільки Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.