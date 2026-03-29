В Финляндии созывают заседание комитета по обороне из-за инцидентов с дронами

Парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии соберется на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, для обсуждения актуальных вопросов обороны, в частности инцидентов с дронами, упавшими на юго-востоке страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил председатель комитета Хейкки Аутто на платформе X.

Аутто сообщил, что парламентарии заслушают экспертов по поводу попадания дронов на территорию Финляндии.

Также издание Yle сообщило, что финская национальная криминальная полиция начала предварительное расследование катастрофы беспилотников на юго-востоке.

Сначала дело расследуют как случай грубой халатности, повлекшей за собой общественную опасность, но уголовный кодекс может измениться по мере продвижения расследования, сообщили правоохранители.

"Главная цель предварительного расследования – определить, откуда взялись летающие устройства и почему они упали на территорию Финляндии. В расследовании этого дела осуществляется тесное сотрудничество, в частности, с финской пограничной службой и международными партнерами", – заявил руководитель Пограничной полиции Финляндии Робин Лардот.

Как сообщалось, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии в воскресенье, 29 марта. В Минобороны сообщили, что два дрона упали вблизи города Коувола, который находится примерно в 50 километрах от границы с Россией.

Впоследствии военно-воздушные силы Финляндии идентифицировали один из объектов, нарушивших воздушное пространство страны в воскресенье днем. Им оказался украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими, поскольку Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.