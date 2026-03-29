В Rheinmetall прокомментировали слова директора о "домохозяйках" и оружии из Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил уважение к украинцам после того, как его генеральный директор Армин Паппергер назвал дроны из Украины "игрой в лего", созданной "домохозяйками с помощью 3D-принтеров".

Как пишет "Европейская правда", слова поддержки компания разместила в сети X.

Там заявили, что с уважением относятся к усилиям украинцев по защите от российского вторжения, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

"Инновационная сила и боевой дух украинского народа являются для нас источником вдохновения. Мы благодарны за возможность поддержать Украину ресурсами, которые есть в нашем распоряжении", – говорится в заявлении Rheinmetall.

Это сообщение стало ответом на возмущение, вызванное словами генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. Перед этим он дал интервью The Atlantic, которое, в частности, касалось украинских технологий на поле боя. Когда журналист упомянул о беспилотниках, изготовленных Украиной, Паппергер заявил, что там нет инноваций, и сравнил это с игрой в конструктор "лего".

"Это как играть с Lego. В чем инновация Украины? У них нет какого-то технологического прорыва", – заявил он, добавив, что это не уровень таких технологических компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

Когда журналист ответил ему, что Украина является крупнейшей демократической страной-производителем дронов в мире, гендиректор Rheinmetall переспросил, о каких именно компаниях идет речь.

Когда речь зашла об украинских оборонных компаниях Fire Point и Skyfall, Паппергер назвал их "домохозяйками с 3D-принтерами"

"Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация", – ответил он.

Напомним, в прошлом году гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял о готовности принять участие в обеспечении оружием возможной международной миротворческой миссии после окончания войны России против Украины.

Компания неоднократно передавала Украине изготовленное ею вооружение. Например, в октябре 2025 года Rheinmetall объявил о передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Skyranger 35, которые будут профинансированы за счет средств, полученных от замороженных активов России.