У Навроцького кажуть, що його не інформували про розмови з Францією щодо ядерного стримування

Президент Польщі Кароль Навроцький не був поінформований про переговори, які уряд веде з Францією щодо ядерного стримування.

Про це повідомив у понеділок Марчин Пшидач, глава президентського Бюро міжнародної політики, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

На запитання про повідомлення, що Польща веде переговори з Францією щодо європейської програми ядерного стримування, Пшидач заявив, що президент не був поінформований про ці переговори.

Він зазначив, що "основне питання в цьому контексті полягає в тому, чи має французька сторона відповідний ядерний арсенал, щоб реально забезпечити захисну парасольку".

Радник президента сказав, що реальними можливостями ядерного стримування володіють насамперед Сполучені Штати, які в рамках програми Nuclear Sharing присутні в декількох європейських країнах.

Він звернув увагу, що в Центральній Європі та на східному фланзі НАТО немає присутності американських ядерних сил, тоді як Росія розбудувала свою інфраструктуру в Калінінградському окрузі та на території Білорусі. З огляду на це, як заявив Пшидач, Польща повинна в першу чергу домагатися приєднання до програми Nuclear Sharing і вести переговори з американцями.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що Франція розширить свій ядерний арсенал і посилить стримуючий потенціал завдяки безпрецедентній співпраці з європейськими партнерами, що, за його словами, є значною зміною в ядерній доктрині.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив, що його країна долучилася до переговорів з Францією стосовно поширення на Польщу її "ядерної парасольки".