У Навроцкого говорят, что его не информировали о переговорах с Францией по ядерному сдерживанию

Президент Польши Кароль Навроцкий не был проинформирован о переговорах, которые правительство ведет с Францией по ядерному сдерживанию.

Об этом сообщил в понедельник Марчин Пшидач, глава президентского Бюро международной политики, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

На вопрос о сообщении, что Польша ведет переговоры с Францией по европейской программе ядерного сдерживания, Пшидач заявил, что президент не был проинформирован об этих переговорах.

Он отметил, что "основной вопрос в этом контексте заключается в том, имеет ли французская сторона соответствующий ядерный арсенал, чтобы реально обеспечить защитный зонтик".

Советник президента сказал, что реальными возможностями ядерного сдерживания обладают прежде всего Соединенные Штаты, которые в рамках программы Nuclear Sharing присутствуют в нескольких европейских странах.

Он обратил внимание, что в Центральной Европе и на восточном фланге НАТО нет американских ядерных сил, тогда как Россия обустроила свою инфраструктуру в Калининградском округе и на территории Беларуси. Учитывая это, как заявил Пшидач, Польша должна в первую очередь добиваться присоединения к программе Nuclear Sharing и вести переговоры с американцами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что Франция расширит свой ядерный арсенал и усилит сдерживающий потенциал благодаря беспрецедентному сотрудничеству с европейскими партнерами, что, по его словам, является значительным изменением в ядерной доктрине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также подтвердил, что его страна присоединилась к переговорам с Францией о распространении на Польшу ее "ядерного зонтика".