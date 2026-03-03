Зеленский: верю, что Орбан проиграет выборы и мы нормализуем отношения с Венгрией

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партия венгерского премьера Виктора Орбана потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.

Об этом он сказал в интервью Corriere Della Sera, передает "Европейская правда".

Когда Зеленского спросили о том, что делать с пророссийскими силами, в частности с Виктором Орбаном, в контексте общей европейской безопасности, он отметил, что Орбан становится важным, когда важные политические силы придают ему силы.

"Венгрия – это страна, которая имеет значение, но она не имеет военного веса. Я не разговариваю с ним, потому что он не хочет, но я поддерживаю контакт с (премьер-министром Словакии) Робертом Фицо. Я верю, что Орбан потерпит поражение на выборах, и тогда мы сможем восстановить нормальные отношения с Венгрией, также потому, что венгерский народ не является пророссийским", – заявил президент Украины.

Он также заявил о недопустимости покупки энергоносителей у России.

"Путин сразу использует новые финансовые поступления для закупки оружия, которое применит против Украины", – отметил Зеленский.

Президент также в очередной раз прокомментировал требование возобновить транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

"Россияне несколько раз бомбили "Дружбу", а потом напали на наших техников, которые ее ремонтировали. Почему, черт возьми, Орбан не обвинил россиян в бомбардировке? Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен; чтобы его отремонтировать, нужно перемирие, и это нужно четко объяснить Путину", – сказал он.

Стоит отметить, что Виктор Орбан и члены его правительства неоднократно обвиняли Украину во вмешательстве в венгерские выборы в пользу оппозиционной партии "Тиса", которая, согласно опросам, имеет шансы победить партию Орбана на выборах в апреле.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" является покушением на Венгрию, которое совершает президент Владимир Зеленский.

Венгерский министр заявил, что "ось Брюссель-Берлин-Киев" хочет добиться цены на бензин в 1000 форинтов (2,60 евро) в Венгрии перед выборами.

"Это ось Брюссель-Берлин-Киев, которая приняла это решение в интересах партии "Тиса", чтобы помочь ей прийти к власти", – сказал он.

Владимир Зеленский ранее упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они чисто прагматично коммуницируют с Украиной относительно проблемы с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, чего Украине стоит этот транзит и ремонт нефтепровода.