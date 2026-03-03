Міністр оборони Італії перепросив за поїздку в Дубай, де він застряг через загострення конфлікту

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто перепросив за свою поїздку в Дубай, де він згодом застряг, оскільки Іран розпочав атакувати країни Перської затоки у відповідь на військові дії, ініційовані США та Ізраїлем.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Крозетто виступав в італійському парламенті разом з очільником МЗС Антоніо Таяні. Вони інформували депутатів щодо загальної ситуації на Близькому Сході.

Однак депутати зацікавились поїздкою Крозетто до Дубаю. Вони вимагали у міністра пояснень, чому він там опинився.

У відповідь очільник оборонного відомства Італії заявив, що вирішив взяти відпустку, "поєднавши її з деякими офіційними зобов'язаннями".

Він визнав, що це рішення було помилковим.

"Моя поїздка в Дубай? Я сам оприлюднив інформацію про те, що поїхав в Дубай, і залишитися там було моїм рішенням. Але я вирішив залишитися в Дубаї, можливо, я помилився як міністр і прошу вибачення, тому що там були мої двоє дітей і я хотів бути там", – сказав Крозетто.

За його словами, жодні європейські або арабські країни не отримували інформації про атаки "до того, як літаки злетіли".

"А це тому, що американці вилетіли не тоді, коли планували, а коли були впевнені, що головна ціль буде вражена", – додав міністр.

Повідомляли, що Крозетто застряг в Дубаї після закриття повітряного простору в результаті атак, розпочатих Іраном проти країн Перської затоки у відповідь на військові дії, ініційовані США та Ізраїлем.

Додому очільник Міністерства оборони Італії повертався військовим літаком.