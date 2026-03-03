Министр обороны Италии извинился за поездку в Дубай, где он застрял из-за обострения конфликта

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто извинился за свою поездку в Дубай, где он впоследствии застрял, поскольку Иран начал атаковать страны Персидского залива в ответ на военные действия, инициированные США и Израилем.

Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Крозетто выступал в итальянском парламенте вместе с главой МИД Антонио Таяни. Они информировали депутатов об общей ситуации на Ближнем Востоке.

Однако депутаты заинтересовались поездкой Крозетто в Дубай. Они требовали от министра объяснений, почему он там оказался.

В ответ глава оборонного ведомства Италии заявил, что решил взять отпуск, "соединив его с некоторыми официальными обязательствами".

Он признал, что это решение было ошибочным.

"Моя поездка в Дубай? Я сам обнародовал информацию о том, что поехал в Дубай, и остаться там было моим решением. Но я решил остаться в Дубае, возможно, я ошибся как министр и прошу прощения, потому что там были мои двое детей и я хотел быть там", – сказал Крозетто.

По его словам, ни одна европейская или арабская страна не получала информации об атаках "до того, как самолеты взлетели".

"А это потому, что американцы вылетели не тогда, когда планировали, а когда были уверены, что главная цель будет поражена", – добавил министр.

Сообщалось, что Крозетто застрял в Дубае после закрытия воздушного пространства в результате атак, начатых Ираном против стран Персидского залива в ответ на военные действия, инициированные США и Израилем.

Домой глава Министерства обороны Италии возвращался военным самолетом.