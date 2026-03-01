Міністр оборони Італії повертається на батьківщину військовим літаком

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що повертається додому військовим літаком після того як він застряг в Дубаї через закриття повітряного простору у зв'язку ракетними атаками Ірану.

Про це Крозетто повідомив у своєму Х, передає "Європейська правда".

"Я повертаюся до Італії, продовжуючи з учорашнього дня керувати делікатною ситуацією за допомогою всіх технічних засобів, необхідних для цього навіть за кордоном", – заявив Крозетто.

Він розповів, що повертається сам, без родини, по яку власне в п'ятницю вилетів у Дубай, щоб "уникнути додаткової небезпеки для інших, які, подорожуючи зі мною в нинішніх умовах, можуть опинитися в небезпеці".

"Я роблю це, звичайно, на військовому літаку і залишаю тут свою сім'ю (яка підтримує це рішення), переконавшись, що для них, як і для інших італійських та іноземних громадян, немає значних ризиків, крім тих, що пов'язані з нещасним випадком", – заявив Крозетто.

Він також заявив, що за політ військовим літаком сплатив командуванню 31-го авіаполку в Чампіно суму, яка за його власним вибором втричі перевищує тариф для гостей державних рейсів, щоб "унеможливити звинувачення в тому, що я повернувся державним літаком".

"Я не думаю, що можна інструменталізувати ситуацію, яка виникла внаслідок подій, нападу на Дубай, які не були передбачені серед гіпотез іранської відповіді, з огляду на час і спосіб, у який вони відбулися і втілилися, саме тому, що під час останньої кризи, більш жорстокої за цю, Емірати були виключені з реакції, а аеропорт Дубая залишився відкритим", – додав Крозетто, вочевидь відповідаючи на закиди опозиції про погану поінформованість Італії.

Низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.