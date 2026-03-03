В Кремле прокомментировали будущую встречу с США и Украиной: ясности по месту и срокам нет

В Кремле заявили, что ясности относительно сроков и места очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Интерфакс", передает "Европейская правда".

"Пока нет никакой ясности относительно сроков и места. Как только она появится, мы вас проинформируем", – сказал он журналистам.

По его словам, "в эти дни вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам".

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с США и РФ, которая планировалась в начале марта, не отложена ввиду войны на Ближнем Востоке, и выразил пожелание, чтобы она состоялась в Европе.

Президент повторил, что ввиду боевых действий на Ближнем Востоке встреча может не состояться в Абу-Даби, о чем говорили ранее.