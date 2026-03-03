ЄС про перенесення раунду мирних перемовин в Абу-Дабі: "Росія шукає виправдань"

Росія використовує будь-який привід, щоб відтермінувати та затягти мирні перемовини з Україною, і заява російської сторони про відсутність ясності щодо наступного раунду перемовин є використанням такого приводу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявили речниці Єврокомісії Паула Піньо та Анітта Гіппер.

У ЄС вважають, що Росія постійно шукає відмовки, щоб відкласти мирні перемовини за участі України.

"Звісно, для Росії будь-яка відмовка, щоб не зустрічатися, є хорошою відмовкою, тож це не дуже дивно", – так прокоментувала заяву речника Кремля Пєскова у розмові з журналістами головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер так само підкреслила, що "місце проведення не повинно використовуватися як привід".

"Що ми бачимо зараз – це те, що Росія використовує будь-яку відмовку, яку може знайти, щоб просто затягувати, відкладати та продовжувати свої атаки на невинні життя в Україні. Але наша мета не змінюється. Ми рішуче стоїмо на боці України і працюємо над досягненням миру", – заявила Гіппер.

Як повідомляла "Європейська правда", прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що нині немає ясності щодо термінів і місця чергових мирних переговорів між Росією, США та Україною, оскільки проведення перемовин в Абу-Дабі не виглядає можливим.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч зі США та РФ, яка планувалася на початку березня, не відкладена з огляду на війну на Близькому Сході, і висловив побажання, щоб вона відбулася в Європі.

Президент України повторив, що з огляду на бойові дії на Близькому Сході зустріч може не відбутися в Абу-Дабі, про що говорили раніше.