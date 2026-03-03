ЕС о переносе раунда мирных переговоров в Абу-Даби: "Россия ищет оправданий"

Россия использует любой повод, чтобы отсрочить и затянуть мирные переговоры с Украиной, и заявление российской стороны об отсутствии ясности относительно следующего раунда переговоров является использованием такого повода.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявили пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо и Анитта Хиппер.

В ЕС считают, что Россия постоянно ищет отговорки, чтобы отложить мирные переговоры с участием Украины.

"Конечно, для России любой повод, чтобы не встречаться, служит хорошей отговоркой, так что это не очень странно", – так прокомментировала заявление представителя Кремля Пескова в разговоре с журналистами главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер также подчеркнула, что "место проведения не должно использоваться как повод".

"Что мы видим сейчас – так это то, что Россия использует любую отговорку, которую может найти, чтобы просто затягивать, откладывать и продолжать свои атаки на невинные жизни в Украине. Но наша цель не меняется. Мы решительно стоим на стороне Украины и работаем над достижением мира", – заявила Хиппер.

Как сообщала "Европейская правда", пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет ясности относительно сроков и места очередных мирных переговоров между Россией, США и Украиной, поскольку проведение переговоров в Абу-Даби не представляется возможным.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с США и РФ, которая планировалась в начале марта, не отложена ввиду войны на Ближнем Востоке, и выразил пожелание, чтобы она состоялась в Европе.

Президент Украины повторил, что ввиду боевых действий на Ближнем Востоке встреча может не состояться в Абу-Даби, о чем говорили ранее.