Італія анонсувала нові авіарейси для своїх громадян, що застрягли на Близькому Сході

Італія анонсувала декілька спеціальних авіарейсів для повернення додому італійських громадян, які застрягли на Близькому Сході через закриття повітряного простору внаслідок бойових дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС Італії.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що МЗС "невтомно працює" над варіантами для повернення додому італійців, які не можуть вилетіти звичайними комерційними рейсами через війну на Близькому Сході.

На 3 березня організували два комерційних спецрейси з Маската в Омані до Рима, ними повернуться близько 300 людей.

Ще один рейс, організований за сприяння італійських дипломатів, вилетить з Абу-Дабі до Мілана з 200 пасажирами, серед яких багато неповнолітніх – старшокласників, яких війна застала на конгресі у Дубаї.

Крім нього, буде ще два рейси – до Мілана й Рима.

На 4 березня планується щонайменш ще один рейс з Маската. Для охочих скористатись ними влаштували автобусні трансфери з ОАЕ, на які потрібно реєструватися через застосунок.

Британія готує евакуацію тисяч своїх громадян з Близького Сходу.

Як відомо, через неочікувані масштаби бойових дій з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану, що охопили фактично увесь регіон, в країнах Близького Сходу застрягли сотні тисяч іноземців.

США закликали американців виїздити з 14 країн Близького Сходу та закрили посольства в Саудівській Аравії і Кувейті після того, як вони зазнали ударів БпЛА.