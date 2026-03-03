Италия анонсировала новые эвакуационные рейсы для своих граждан, застрявших на Ближнем Востоке

Италия анонсировала несколько специальных авиарейсов для возвращения домой итальянских граждан, которые застряли на Ближнем Востоке из-за закрытия воздушного пространства в результате боевых действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в МИД Италии.

Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что МИД "неутомимо работает" над вариантами для возвращения домой итальянцев, которые не могут вылететь обычными коммерческими рейсами из-за войны на Ближнем Востоке.

На 3 марта организовали два коммерческих спецрейса из Маската в Омане в Рим, ими вернутся около 300 человек.

Еще один рейс, организованный при содействии итальянских дипломатов, вылетит из Абу-Даби в Милан с 200 пассажирами, среди которых много несовершеннолетних – старшеклассников, которых война застала на конгрессе в Дубае.

Кроме него, будет еще два рейса – в Милан и Рим.

На 4 марта планируется как минимум еще один рейс из Маската. Для желающих воспользоваться ими устроили автобусные трансферы из ОАЭ, на которые нужно регистрироваться через приложение.

Великобритания готовит эвакуацию тысяч своих граждан с Ближнего Востока.

Как известно, из-за неожиданных масштабов боевых действий с началом войны США и Израиля против Ирана, охвативших фактически весь регион, в странах Ближнего Востока застряли сотни тысяч иностранцев.

США призвали американцев выезжать из 14 стран Ближнего Востока и закрыли посольства в Саудовской Аравии и Кувейте после того, как они подверглись ударам БпЛА.