Британія готує евакуацію тисяч громадян з Близького Сходу

Міністерство закордонних справ Великої Британії розробляє план евакуації десятків тисяч британців, які застрягли в країнах Близького Сходу під час військової ескалації в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер закликав усіх, хто перебуває в районах, що постраждали від іранських ударів, зареєструватися в Міністерстві закордонних справ для отримання консультацій. Наразі це зробили близько 94 тисяч осіб.

Вважається, що понад 50 тисяч з них перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах, зокрема в Дубаї. Його повітряний простір наразі закритий, тому туристи не мають плану повернення додому.

Уряд Британії розглядає всі варіанти повернення своїх громадян, включаючи евакуацію різними маршрутами, якщо повітряний простір залишиться закритим. Однією з можливостей може бути евакуація автомобільним транспортом до сусідніх країн, де функціонує авіасполучення, таких як Саудівська Аравія.

Тим часом британське Міністерство закордонних справ радить утримуватися від будь-яких поїздок до Ірану, Ізраїлю, ОАЕ, Катару, Кувейту та Бахрейну.

Громадянам Великої Британії в Саудівській Аравії рекомендується залишатися вдома, тоді як тим, хто перебуває в Йорданії, Омані, Сирії, Лівані, Ємені та Іраку, радять вживати запобіжних заходів.

В МЗС Німеччини заявили, що близько 30 тисяч німців застрягли на Близькому Сході, а уряд поки не бачить можливості їх евакуювати.

Як повідомлялося, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Через це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї, але згодом повернувся на батьківщину військовим літаком.