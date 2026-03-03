Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським ситуацію з "завислим" кредитом на €90 млрд

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій центральною темою були заблоковані рішення ЄС про кредит Україні на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, допис глава ЄК також опублікувала у своєму X, пише "Європейська правда".

Як зазначають, лідери зосередились на "спільному пріоритеті щодо швидкого завершення процесу затвердження позики для підтримки України (Ukraine Support Loan) та 20-го пакета санкцій".

Окрім того, вони обговорили "ширший вплив" останніх подій на Близькому Сході у контексті енергетичної безпеки, цін на енергоносії та доступності ракет-перехоплювачів до систем ППО – яких тепер, окрім України, гостро потребують союзники США у Перській затоці через удари Ірану.

Just spoke with @ZelenskyyUA.



We are focused on our shared priorities: conclude the adoption of the Ukraine Support Loan and of the 20th package of sanctions.



We also discussed the wider impact of the developments in the Middle East on energy prices, on energy security and on… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2026

Як повідомляла "Європейська правда", у ЄС планували схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Однак Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Словаччина, своєю чергою, висловила застереження, що ухвалення 20-го пакета санкцій "може перервати мирні переговори" з РФ.

Втім, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що країни-члени ЄС знайдуть спосіб ухвалити ці рішення.