Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським ситуацію з "завислим" кредитом на €90 млрд

Новини — Вівторок, 3 березня 2026, 18:55 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій центральною темою були заблоковані рішення ЄС про кредит Україні на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії. 

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, допис глава ЄК також опублікувала у своєму X, пише "Європейська правда".

Як зазначають, лідери зосередились на "спільному пріоритеті щодо швидкого завершення процесу затвердження позики для підтримки України (Ukraine Support Loan) та 20-го пакета санкцій". 

Окрім того, вони обговорили "ширший вплив" останніх подій на Близькому Сході у контексті енергетичної безпеки, цін на енергоносії та доступності ракет-перехоплювачів до систем ППО – яких тепер, окрім України, гостро потребують союзники США у Перській затоці через удари Ірану. 

Як повідомляла "Європейська правда", у ЄС планували схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Однак Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту. 

Словаччина, своєю чергою, висловила застереження, що ухвалення 20-го пакета санкцій "може перервати мирні переговори" з РФ.

Втім, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що країни-члени ЄС знайдуть спосіб ухвалити ці рішення. 

