Президент Еврокомиссии обсудила с Зеленским ситуацию с "зависшим" кредитом на €90 млрд

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором центральной темой были заблокированные решения ЕС о кредите Украине на 90 млрд евро и 20-м пакете санкций против России.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, сообщение глава ЕК также опубликовала в своем X, пишет "Европейская правда".

Как отмечают, лидеры сосредоточились на "общем приоритете по быстрому завершению процесса утверждения займа для поддержки Украины (Ukraine Support Loan) и 20-го пакета санкций".

Just spoke with @ZelenskyyUA.



We are focused on our shared priorities: conclude the adoption of the Ukraine Support Loan and of the 20th package of sanctions.



We also discussed the wider impact of the developments in the Middle East on energy prices, on energy security and on… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2026

Кроме того, они обсудили последствия последних событий на Ближнем Востоке в контексте энергетической безопасности, цен на энергоносители и доступности ракет-перехватчиков к системам ПВО – в которых теперь, кроме Украины, остро нуждаются союзники США в Персидском заливе из-за ударов Ирана.

Как сообщала "Европейская правда", в ЕС планировали одобрить 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения. Однако Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Словакия, в свою очередь, выразила предостережение, что принятие 20-го пакета санкций "может прервать мирные переговоры" с РФ.

Впрочем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила убеждение, что страны-члены ЕС найдут способ принять эти решения.