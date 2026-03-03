Укр Рус Eng

Президент Еврокомиссии обсудила с Зеленским ситуацию с "зависшим" кредитом на €90 млрд

Новости — Вторник, 3 марта 2026, 18:55 — Мария Емец

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором центральной темой были заблокированные решения ЕС о кредите Украине на 90 млрд евро и 20-м пакете санкций против России.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, сообщение глава ЕК также опубликовала в своем X, пишет "Европейская правда".

Как отмечают, лидеры сосредоточились на "общем приоритете по быстрому завершению процесса утверждения займа для поддержки Украины (Ukraine Support Loan) и 20-го пакета санкций".

Кроме того, они обсудили последствия последних событий на Ближнем Востоке в контексте энергетической безопасности, цен на энергоносители и доступности ракет-перехватчиков к системам ПВО – в которых теперь, кроме Украины, остро нуждаются союзники США в Персидском заливе из-за ударов Ирана.

Как сообщала "Европейская правда", в ЕС планировали одобрить 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения. Однако Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Словакия, в свою очередь, выразила предостережение, что принятие 20-го пакета санкций "может прервать мирные переговоры" с РФ.

Впрочем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила убеждение, что страны-члены ЕС найдут способ принять эти решения.

