Україна закликала Угорщину не забувати про співвідповідальність за злочин нацистів у Корюківці

У Міністерстві закордонних справ України закликали Угорщину не забувати про роль її військових у злочині, скоєному окупаційними силами Третього Рейху проти цивільного населення Корюківки на Чернігівщині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це МЗС згадує у коментарі до 83-х роковин злочину у Корюківці.

В МЗС нагадали, що на початку березня 1943 року окупаційні сили влаштували каральну акцію проти мешканців Корюківки після того, як зазнали партизанського нападу. Щонайменш 6700 людей розстріляли у хатах і спалили разом з ними.

Злочин у Корюківці зафіксований у матеріалах Нюрнберзького трибуналу як один з найжахливіших випадків масового вбивства цивільних.

Проте він, на відміну від Хатині, багато років замовчувався радянською владою з політичних міркувань – по-перше, через те, що присутні поруч партизанські підрозділи не втрутилися через наказ із Москви, по-друге – оскільки СРСР, який окупував Угорщину, не був зацікавлений у просуванні історичної пам’яті про злочини угорців.

В МЗС нагадали, що виконавцями розправи були військовослужбовці угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ, які діяли за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана.

Наказ на покарання Корюківки видав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц. 399-та польова жандармерія також брала безпосередню участь в каральній операції.

В МЗС висловили подяку президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який у 2022 році відвідав Корюківку та вшанував пам’ять жертв.

"Цей символічний жест продемонстрував, що німецький уряд і суспільство доклали зусиль для подолання минулого. Переконані, що в контексті подолання темних сторінок минулого кроки з вшанування пам’яті жертв Корюківської різанини були би доречними і з боку офіційного Будапешта", – йдеться у заяві МЗС України.

Нагадаємо, останніми тижнями відносини Києва й Будапешта особливо напружені – на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині, в якій угорський прем’єр Віктор Орбан використовує "українську" тему в своїх інтересах, блокування Орбаном низки важливих для України рішень ЄС, а також зупинки транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" після російських ударів по його інфраструктурі.