Украина призвала Венгрию не забывать о роли в преступлении нацистов в Корюковке

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Венгрию не забывать о роли ее военных в преступлении, совершенном оккупационными силами Третьего Рейха против гражданского населения Корюковки на Черниговщине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом МИД вспоминает в комментарии к 83-й годовщине преступления в Корюковке.

В МИД напомнили, что в начале марта 1943 года оккупационные силы устроили карательную акцию против жителей Корюковки после того, как подверглись партизанскому нападению. По меньшей мере 6700 человек расстреляли в домах и сожгли вместе с ними.

Преступление в Корюковке зафиксировано в материалах Нюрнбергского трибунала как один из самых ужасных случаев массового убийства гражданских.

Однако он, в отличие от Хатыни, много лет замалчивался советской властью по политическим соображениям – во-первых, из-за того, что присутствующие рядом партизанские подразделения не вмешались из-за приказа из Москвы, во-вторых – поскольку СССР, который оккупировал Венгрию, не был заинтересован в продвижении исторической памяти о преступлениях венгров.

В МИД напомнили, что исполнителями расправы были военнослужащие венгерской 105-й легкой дивизии из состава Восточной оккупационной группы войск, которые действовали по указаниям командующего группой генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана.

Приказ на наказание Корюковки выдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры Байер Бруно Франц. 399-я полевая жандармерия также принимала непосредственное участие в карательной операции.

В МИД выразили благодарность президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который в 2022 году посетил Корюковку и почтил память жертв.

"Этот символический жест продемонстрировал, что немецкое правительство и общество приложили усилия для преодоления прошлого. Убеждены, что в контексте преодоления темных страниц прошлого шаги по чествованию памяти жертв Корюковской резни были бы уместными и со стороны официального Будапешта", – говорится в заявлении МИД Украины.

Напомним, в последние недели отношения Киева и Будапешта особенно напряженные – на фоне предвыборной кампании в Венгрии, в которой венгерский премьер Виктор Орбан использует "украинскую" тему в своих интересах, блокирования Орбаном ряда важных для Украины решений ЕС, а также остановки транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба" после российских ударов по его инфраструктуре.