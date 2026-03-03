Орбан написав чергову скаргу на Зеленського у Брюссель

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав цинічною відповідь президента України Володимира Зеленського на заклики відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" і поскаржився в Єврокомісію.

Відеоролик з відповідними заявами Орбан розмістив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Орбан назвав цинічними і нахабними слова Зеленського, який дорікнув лідерам Угорщини й Словаччини за те, що вони суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, чого Україні коштує цей транзит та ремонт нафтопроводу.

"Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий", – сказав Орбан.

За його словами, президент України також оголосив, що не має наміру відкривати нафтопровід, незважаючи на те, що угоди ЄС зобов'язують Україну транспортувати нафту, що надходить з нафтопроводу "Дружба".

У зв'язку з цим у відеоролику Орбан показав, як підписує чергового листа Єврокомісії.

У листі він поінформував президентку Європейської комісії про ситуацію та закликав до виконання угод, які зобов'язують Україну транспортувати нафту.

Орбан заявив, що доки Зеленський не повернеться до "здорового глузду та нормальності", Угорщина не підтримуватиме жодного рішення на користь України.

Нагадаємо, 26 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритий лист до президента Володимира Зеленського, в якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому 26 лютого, прем’єр-міністр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу в Україні.