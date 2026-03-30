Трамп заявляет, что хотел бы "захватить нефть в Иране" по сценарию Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы "захватить нефть в Иране" по образцу сценария в Венесуэле.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что "отдал бы предпочтение захвату нефти", сравнив этот потенциальный шаг с ситуацией в Венесуэле, где США намерены контролировать нефтяную отрасль "на неопределенный срок" после захвата в январе лидера-диктатора Николаса Мадуро.

"Честно говоря, мне больше всего нравится захватывать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем ты это делаешь?" Но это глупые люди", – сказал он.

Как отмечается, такой шаг Трампа предполагал бы захват острова Харг, через который экспортируется большая часть иранской нефти.

"Возможно, мы захватим остров Харг, а возможно, и нет. У нас есть много вариантов. Это также означало бы, что нам пришлось бы находиться там [на острове Харг] некоторое время", – отметил американский президент.

Также у Трампа спросили о состоянии иранской обороны на острове Харг, на что тот ответил, что не думает, что "у них есть какая-то оборона".

"Мы могли бы захватить его очень легко", – уверен Трамп.

Однако, несмотря на свои угрозы захватить иранские нефтедобывающие объекты, Трамп подчеркнул, что непрямые переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников продвигаются хорошо.

Отметим, СМИ писали, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных военных на Ближний Восток, чтобы предоставить Трампу больше военных возможностей, а также, что Министерство обороны США готовится к возможному проведению нескольких недель наземных операций в Иране, которые могут включать рейды спецназа и пехоты.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что администрация Трампа сигнализирует союзникам, что не имеет непосредственных планов по наземному вторжению в Иран, даже несмотря на то, что развертывает тысячи военных на Ближнем Востоке.