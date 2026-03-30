Понад 300 фур повернулися з Білорусі до Литви за тиждень

Державна прикордонна служба Литви (VSAT) повідомила, що станом на понеділок, 30 березня, до країни повернулися понад три сотні вантажівок, які утримувала Білорусь.

Як повідомили у VSAT, з початку минулого тижня до 30 березня з Білорусі до Литви повернулася загалом 331 вантажівка, які раніше були затримані в Мінську.

"Важко сказати, скільки ще литовських вантажівок повертається, але їх повертається чимало; приблизно кожна п’ята або шоста вантажівка, що в’їжджає до Литви – це та, яку випустили зі стоянок", – сказав представник VSAT Гедрюс Мішутіс.

Нагадаємо, 20 березня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв з 23 березня почати повертати литовські вантажівки, що застрягли на білоруській території.

Литовські вантажівки були затримані в Білорусі у відповідь на рішення Литви закрити державний кордон через постійне вторгнення метеокуль із контрабандою.

Попри те, що кордон зараз відкритий, режим Лукашенка з кінця жовтня 2025 року не дозволяв литовським транспортним засобам виїхати з країни і направив їх на спеціальні майданчики, де за кожну вантажівку або напівпричіп стягували щоденну плату у розмірі 120 євро.

За даними Литовської національної асоціації автомобільного транспорту Linava, у Білорусі було затримано 1 071 транспортний засіб, з яких 575 – напівпричепи та 496 – тягачі.