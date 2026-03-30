Более 300 фур вернулись из Беларуси в Литву за неделю

Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) сообщила, что по состоянию на понедельник, 30 марта, в страну вернулись более трех сотен грузовиков, которые удерживала Беларусь.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как сообщили в VSAT, с начала прошлой недели до 30 марта из Беларуси в Литву вернулся в целом 331 грузовик, которые ранее были задержаны в Минске.

"Трудно сказать, сколько еще литовских грузовиков возвращается, но их немало; примерно каждый пятый или шестой грузовик, въезжающий в Литву – это тот, который выпустили со стоянок", – сказал представитель VSAT Гедрюс Мишутис.

Напомним, 20 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал с 23 марта начать возвращать литовские грузовики, застрявшие на белорусской территории.

Литовские грузовики были задержаны в Беларуси в ответ на решение Литвы закрыть государственную границу из-за постоянного вторжения метеошаров с контрабандой.

Несмотря на то, что граница сейчас открыта, режим Лукашенко с конца октября 2025 года не позволял литовским транспортным средствам выехать из страны и направил их на специальные площадки, где за каждый грузовик или полуприцеп взимали ежедневную плату в размере 120 евро.

По данным Литовской национальной ассоциации автомобильного транспорта Linava, в Беларуси было задержано 1 071 транспортное средство, из которых 575 – полуприцепы и 496 – тягачи.