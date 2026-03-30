Зеленський не вважає, що мирні переговори зайшли у глухий кут 

За оцінкою президента Володимира Зеленського, мирні переговори за участю України, США та Росії не перебувають у глухому куті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, відповідаючи у понеділок онлайн на запитання журналістів.

Президент відзначив, що тристороння зустріч перемовників відкладається через те, що "фокус Сполучених Штатів Америки сьогодні на Ірані".

Він також коротко нагадав про те, що відбулось останнім часом у перемовному процесі.

"На сьогодні Америка запропонувала, ми їм вдячні, зустрітись в Сполучених Штатах Америки. Ми підтримали… Росія сказала: в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала Туреччину або Швейцарію… Америка сказала, що зараз переговорна група не виїжджає зі Сполучених Штатів Америки. Ми готові підтримати і США, ми готові підтримати зустріч і в Швейцарії, і в Туреччині, і де партнери будуть готові. Зараз м'яч на боці і Сполучених Штатів Америки, і Росії", – розповів Зеленський.

Разом з тим, попри те, що тристоронні переговори перебувають на паузі після початку війни проти Ірану 28 лютого, президент не вважає, що вони зайшли в глухий кут.

"Я не вважаю, що у нас є глухий кут. Глухий кут, після якого що нам зробити всім? Здатися, розслабитись? Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати тристоронню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком, робити принаймні все для цього", – сказав президент.

Для того, щоб бути сильними за столом перемовин, треба бути сильними на полі бою, наголосив Зеленський.

"Я вдячний Збройним силам. Сьогодні ми набагато сильніші, ніж в останні пів року, тому я дуже вдячний. Молодці". – сказав президент.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив 25 березня, що Росія блокує мирний процес, але попри це нещодавні переговори між українською та американською делегацією у США були змістовими.

21 березня українська переговорна команда перебувала в Маямі, де провела перемовини з представниками президента США щодо завершення війни.