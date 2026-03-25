МЗС: Україна і США мали змістовну зустріч, але Росія блокує мирні переговори

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Росія блокує мирний процес, але попри це нещодавні переговори між українською та американською делегацією у США були змістовими.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, пише кореспондентка "Європейської правди".

У суботу, 21 березня, українська переговорна команда перебувала в Маямі, де провела перемовини з представниками президента США щодо завершення війни.

"Загалом переговори між українською і американською делегаціями були змістовими. Але руху немає виключно через позицію російської сторони. Росія не хоче дипломатів, не хоче брати участь і просувати цей процес", – сказав Тихий.

За його словами, Росія робить ставку на війну. "А коли ще послаблюється тиск на неї, то вона точно втрачає мотивацію, зацікавленість рухатися до миру", – акцентував він.

Втім, Тихий наголосив, що робота триває. За його словами, Україна зацікавлена в проведенні тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія, а також – у зустрічі на найвищому рівні.

"Україна має цілком прийнятні і робочі пропозиції щодо того, як вирішувати навіть найчутливіші, найскладніші питання в цьому процесі. Але все залежить від Росії", – зазначив він.

Крім того, наголосив Тихий, триває щоденна робота над гуманітарними треками.

"Йдеться про обмін полоненими. Ця робота йде постійно, навіть поза межами безпосередніх зустрічей, бо для України повернення людей – це пріоритет", – додав він.

За даними ЗМІ, американський президент Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.

Президент Володимир Зеленський наполягає на необхідності зустрічі з Трампом, оскільки "є деякі питання, які стоять на місці".

Також Зеленський вважає, що Трамп воліє виступати в ролі посередника, а не ставати на чийсь бік у війні України проти незаконної російської агресії.