Зеленский не считает, что мирные переговоры зашли в тупик

По оценке президента Владимира Зеленского, мирные переговоры с участием Украины, США и России не находятся в тупике.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил, отвечая в понедельник в режиме онлайн на вопросы журналистов.

Президент отметил, что трехсторонняя встреча переговорщиков откладывается из-за того, что "внимание Соединенных Штатов Америки сегодня сосредоточено на Иране".

Он также кратко напомнил о том, что происходило в последнее время в переговорном процессе.

"На сегодняшний день Америка предложила, и мы им благодарны, встретиться в Соединенных Штатах Америки. Мы поддержали… Россия сказала: в Америке она не встречается. Россия предложила Турцию или Швейцарию… Америка сказала, что сейчас переговорная группа не выезжает из Соединенных Штатов Америки. Мы готовы поддержать и США, мы готовы поддержать встречу и в Швейцарии, и в Турции, и там, где партнеры будут готовы. Сейчас мяч на стороне и Соединенных Штатов Америки, и России", – рассказал Зеленский.

Вместе с тем, несмотря на то, что трехсторонние переговоры находятся на паузе после начала войны против Ирана 28 февраля, президент не считает, что они зашли в тупик.

"Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого что нам всем делать? Сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому треку, делать по крайней мере все для этого", – сказал президент.

Для того, чтобы быть сильными за столом переговоров, нужно быть сильными на поле боя, подчеркнул Зеленский.

"Я благодарен Вооруженным силам. Сегодня мы гораздо сильнее, чем в последние полгода, поэтому я очень благодарен. Молодцы", – сказал президент.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил 25 марта, что Россия блокирует мирный процесс, но, несмотря на это, недавние переговоры между украинской и американской делегациями в США были содержательными.

21 марта украинская переговорная команда находилась в Майами, где провела переговоры с представителями президента США о завершении войны.