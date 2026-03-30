Трамп пригрозив "цілковито знищити" енергооб’єкти Ірану, якщо там не захочуть домовлятися
Президент США Дональд Трамп повернувся до погроз та обіцяє нищівні удари по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран ухилятиметься від угоди зі США.
Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social у понеділок.
Трамп заявив, що Штати "ведуть серйозні дискусії" з теперішнім керівництвом Ірану щодо припинення війни, та назвав його "більш поміркованим".
"Досягнуто великого прогресу. Але якщо з якоїсь причини ми найближчим часом не досягнемо угоди, що може статися, і якщо Ормузька протока не буде невідкладно "відкрита для бізнесу", то ми продовжимо наше приємне перебування в Ірані підривом і цілковитим знищенням усієї їхньої енергетичної генерації, нафтових свердловин, острова Харг (а може, й усіх опріснювальних заводів), які ми поки з цією метою не чіпали", – написав Дональд Трамп.
Перед цим президент США в інтерв'ю Financial Times заявив, що хотів би "захопити нафту в Ірані" за сценарієм Венесуели. Водночас американський президент стверджує, що Іран нібито погодився на більшість вимог з його "15 пунктів" для припинення війни.
Минулого тижня, як відомо, Трамп анонсував паузу в ударах по енергооб’єктах Ірану до 6 квітня на тлі сподівань на новий раунд перемовин.
За даними ЗМІ, Пентагон готується до кількатижневих наземних операцій в Ірані; сотні бійців спецпризначення вже посилили американські війська на Близькому Сході.