У Франції капітана танкера "тіньового флоту" РФ засудили до року в’язниці

Китайський капітан російського танкера Boracay, захопленого торік французьким флотом біля берегів Бретані, був засуджений у понеділок до одного року позбавлення волі кримінальним судом Бреста за "відмову виконувати накази".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

39-річний Чень Чжанцзе, який не був присутній при зачитуванні вироку, також був оштрафований на 150 тисяч євро. Суд видав ордер на його арешт.

Цей вирок відповідає рекомендаціям обвинувачення під час слухань 23 лютого.

Французькі військовослужбовці "зіткнулися з особливою недоброзичливістю з боку капітана", що змусило їх здійснити "небезпечний маневр, який міг призвести до аварії", заявив заступник прокурора Габріель Роллен.

Суд звинувачує капітана в тому, що він відмовився підкоритися, коли французький флот спробував оглянути його 244-метрове судно, яке не йшло під видимим прапором, 27 вересня 2025 року, коли воно йшло в міжнародних водах біля острова Ушант.

Перебуваючи під європейськими санкціями за приналежність до російського "тіньового флоту", судно, яке перевозило вантаж російської нафти, що прямував до Індії, перед висадкою на борт підняло фальшивий прапор Беніну.

На борту перебували два співробітники російської приватної охоронної компанії, завданням яких було стежити за екіпажем і збирати розвідувальну інформацію. Адвокат Чень Чжанцзе Анрі де Рішемон під час слухань наполягав на виправданні свого клієнта, стверджуючи, що його не можна судити у французькому суді за ці події, які відбулися в міжнародних водах.

Якщо Чень Чжанцзе відмовився підкоритися, його слід судити в китайському суді, а не у французькому, відповідно до Конвенції ООН з морського права, стверджував адвокат. Тепер нафтовий танкер називається "Фенікс" і ходить під російським прапором.

Торік французькі Збройні сили піднялися на борт танкера Boracay, пов'язаного з Росією, який перебував на якорі біля західного узбережжя Франції і проти якого французька влада вела розслідування.

У ЗМІ тоді з’являлися припущення про можливий зв’язок між розслідуванням проти танкера та інцидентами з невідомими безпілотниками.

Президент Емманюель Макрон сказав, що Boracay підозрюють у "серйозних правопорушеннях", але відмовився коментувати його причетність до запуску дронів.