КС Латвії визнав неконституційними правила щодо контенту мовами меншин на суспільному мовнику

Конституційний суд Латвії став на бік членів Сейму, які оскаржували вимогу до суспільного мовника країни LSM щодо створення частини контенту мовами нацменшин, зокрема російською.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Приводом для розгляду питання у суді стало звернення 20 депутатів латвійського Сейму, які оскаржили зобов’язання для суспільного мовника створювати частку контенту мовами нацменшин. Депутати аргументували, що вимога створювати частку радіо- й телепрограм мовами меншин "применшує значення латиської мови як єдиної державної" і створює загрози для нацбезпеки, а також не відповідає конституційному положенню про те, що єдиною державною мовою в країні є латиська.

Конституційний суд погодився з їхніми зауваженнями та оголосив дане зобов’язання неконституційним.

Суд у рішенні від 30 березня зазначив, що контент LSM має бути пріоритетно латиською мовою, і поточні правила стосовно російськомовного контенту створює невиправданий відступ від цього принципу.

Також наголосили, що російська мова досить широко представлена на комерційному латиському медіаринку, тож не можна сказати, що без державного сприяння російська меншина не зможе реалізовувати свої права на контент рідною мовою.

Суд зазначив, що виробництво суспільним мовником контенту мовами нацменшин, зокрема російською, має бути пропорційним загрозам для нацбезпеки, "таргетованим" та виправданим об’єктивною необхідністю, і не ставити під сумнів статус і функцію латиської як державної.

Оскаржувані норми внаслідок рішення суду скасовують з 1 травня 2027 року, Сейм повинен буде напрацювати поправки.

