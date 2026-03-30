КС Латвии признал неконституционными правила для контента на языках меньшинств на общественном вещателе

Конституционный суд Латвии встал на сторону членов Сейма, которые оспаривали требование к общественному вещателю страны LSM по созданию части контента на языках нацменьшинств, в частности на русском.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Поводом для рассмотрения вопроса в суде стало обращение 20 депутатов латвийского Сейма, которые обжаловали обязательства для общественного вещателя создавать долю контента на языках нацменьшинств. Депутаты аргументировали, что требование создавать долю радио- и телепрограмм на языках меньшинств "умаляет значение латышского языка как единственного государственного" и создает угрозы для нацбезопасности, а также не соответствует конституционному положению о том, что единственным государственным языком в стране является латышский.

Конституционный суд согласился с их замечаниями и объявил данное обязательство неконституционным.

Суд в решении от 30 марта отметил, что контент LSM должен быть приоритетно на латышском языке, и текущие правила в отношении русскоязычного контента создает неоправданное отступление от этого принципа.

Также отметили, что русский язык достаточно широко представлен на коммерческом латышском медиарынке, поэтому нельзя сказать, что без государственного содействия русское меньшинство не сможет реализовывать свои права на контент на родном языке.

Суд отметил, что производство общественным вещателем контента на языках нацменьшинств, в частности на русском, должно быть пропорциональным угрозам для нацбезопасности, "таргетированным" и оправданным объективной необходимостью, и не ставить под сомнение статус и функцию латышского как государственного.

Оспариваемые нормы в результате решения суда отменяют с 1 мая 2027 года, Сейм должен будет наработать поправки.

