Укр Рус Eng

Латвія приєднується до угоди про спецтрибунал для РФ за агресію проти України

Новини — Понеділок, 30 березня 2026, 17:47 — Марія Ємець

Латвія анонсувала приєднання до угоди щодо створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 30 березня повідомили у представництві Латвії при Раді Європи. 

У представництві оголосили, що Латвія "повідомила Раду Європи про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, щоб бути серед країн-засновниць".

"Цей крок сприятиме створенню Спецтрибуналу", – зазначили у заяві. 

25 березня до угоди щодо Спецтрибуналу долучилася Швеція

30 березня очільник МЗС України Андрій Сибіга оголосив, що ще вісім країн підтвердили готовність долучитися до угоди про Спецтрибунал за агресію РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Міжнародні суди
Реклама: