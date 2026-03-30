Латвія приєднується до угоди про спецтрибунал для РФ за агресію проти України

Латвія анонсувала приєднання до угоди щодо створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 30 березня повідомили у представництві Латвії при Раді Європи.

У представництві оголосили, що Латвія "повідомила Раду Європи про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, щоб бути серед країн-засновниць".

Latvia has notified the @coe on its intention to join the EPA on the Management Committee of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine to be among its founding members. This step will contribute to the creation of the Special Tribunal.



"Цей крок сприятиме створенню Спецтрибуналу", – зазначили у заяві.

25 березня до угоди щодо Спецтрибуналу долучилася Швеція.

30 березня очільник МЗС України Андрій Сибіга оголосив, що ще вісім країн підтвердили готовність долучитися до угоди про Спецтрибунал за агресію РФ.

