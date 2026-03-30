Укр Рус Eng

Латвия присоединяется к соглашению о спецтрибунале для РФ за агрессию против Украины

Новости — Понедельник, 30 марта 2026, 17:47 — Мария Емец

Латвия анонсировала присоединение к соглашению о создании спецтрибунала для России за преступление агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 30 марта сообщили в представительстве Латвии при Совете Европы.

В представительстве объявили, что Латвия "сообщила Совету Европы о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о руководящем комитете Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, чтобы быть среди стран-основательниц".

"Этот шаг будет способствовать созданию Спецтрибунала", – отметили в заявлении.

25 марта к соглашению по Спецтрибуналу присоединилась Швеция.

30 марта глава МИД Украины Андрей Сибига объявил, что еще восемь стран подтвердили готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале за агрессию РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Международные суды
