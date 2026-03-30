Латвия присоединяется к соглашению о спецтрибунале для РФ за агрессию против Украины
Латвия анонсировала присоединение к соглашению о создании спецтрибунала для России за преступление агрессии против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом 30 марта сообщили в представительстве Латвии при Совете Европы.
В представительстве объявили, что Латвия "сообщила Совету Европы о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о руководящем комитете Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, чтобы быть среди стран-основательниц".
Latvia has notified the @coe on its intention to join the EPA on the Management Committee of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine to be among its founding members. This step will contribute to the creation of the Special Tribunal.
🇱🇻🤝🇺🇦🤝🇪🇺 pic.twitter.com/ofTDxISOsf– Representation of Latvia to the Council of Europe (@LatviaCoE) March 30, 2026
"Этот шаг будет способствовать созданию Спецтрибунала", – отметили в заявлении.
25 марта к соглашению по Спецтрибуналу присоединилась Швеция.
30 марта глава МИД Украины Андрей Сибига объявил, что еще восемь стран подтвердили готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале за агрессию РФ.
