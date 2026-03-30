Україна і Болгарія планують цього літа тестовий запуск пасажирського потяга через Румунію

Україна і Болгарія планують цього літа у тестовому режимі запустити пасажирський поїзд через Румунію.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій у Telegram, передає "Європейська правда".

Питання запуску маршруту обговорили під час зустрічі з міністром транспорту та зв'язку Болгарії Корманом Ісмаїловим.

"Одним із головних питань став запуск пасажирського поїзда між Україною та Болгарією через Румунію. Йдеться про тестовий рейс, який планують запустити вже цього літа у співпраці трьох країн", – йдеться у повідомленні.

"Запуск залізничного сполучення між Україною та Болгарією – це не лише про зручність для людей, а й про посилення нашої інтеграції з європейським транспортним простором", – заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, існує попит на залізничне сполучення з Болгарією, тому всі три сторони працюють над запуском цього маршруту.

Серед інших питань було обговорено розвиток транспортних маршрутів, дунайського кластера та автомобільної інфраструктури.

У грудні "Укрзалізниця" повідомила про відновлення залізничного сполучення між Одесою та Кишиневом вперше з 2022 року.

Наприкінці листопада в "Укрзалізниці" оголосили про синхронізацію низки рейсів, які прямують до польських Хелма і Перемишля, з графіком потягів з Польщі до Німеччини.