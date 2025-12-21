"Укрзалізниця" запускає потяг з Одеси до Кишинева, що йтиме 18,5 годин

"Укрзалізниця" повідомила про відновлення залізничного сполучення між Одесою та Кишиневом вперше з 2022 року – тривалість поїздки до столиці Молдови складе 18 годин 30 хвилин.

Про це, як пише "Європейська правда", "Укрзалізниця" повідомила у своїх соцмережах.

Згідно з повідомленням, продаж квитків з Одеси вже відкрито на щоденній основі, а попит виявився надзвичайно високим: 60% квитків було продано за перші 3 години після відкриття продажу.

Згідно з графіком, потяг вирушає з Одеси о 17:23, а до Кишинева прибуває наступного дня об 11:53.

З Кишинева поїзд виїжджає о 17:42, а до Одеси прибуває наступного дня об 11:40.

До 2022 року пасажирське залізничне сполучення Одеса-Кишинів кілька років здійснювали через підконтрольне РФ Придністров'я за домовленістю з тамтешнім режимом.

Нова схема сполучення не використовує придністровську ділянку залізниці, а огинає Молдову та заїжджає на її територію з півночі. Цей шлях довелося розглянути після дронового удару по мосту через Дністер у Маяках Одеської області, який ускладнив заїзд у Молдову з Одеси через південні пункти перетину кордону.

Наприкінці листопада в "Укрзалізниці" оголосили про синхронізацію низки рейсів, які прямують до польських Хелма і Перемишля, з графіком потягів з Польщі до Німеччини.

Раніше анонсували, що на маршруті прямого потяга "Укрзалізниці" з Києва до столиці Румунії Бухареста з’являться три зупинки у Молдові.